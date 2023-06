Se på spillene i stedet for et generelt reklameforbud

Forbyder vi reklamer for spil i Danmark, vil vi stille de licenserede spiludbydere relativt dårligere end i dag sammenlignet med udenlandske, mere lyssky aktører. Aktører, der ikke har underskrevet spilindustriens adfærdskodeks, ikke betaler skat, ikke kræver MitID og ikke opfordrer til at melde sig til Rofus, Spillemyndighedens register over frivilligt udelukkede spillere. En ung, der ønsker at spille, vil dermed risikere at ende på et helt ureguleret marked.

Desværre er løsningen ikke så enkel som bare at forbyde reklamer. I Spillemyndighedernes rapport fra 2021, som undersøger effekten af spilreklamer, lyder det at »det ikke er bevist, at reklamer påvirker spilleadfærden, men det f.eks. mere er attraktive bonusser, der forstærker lysten til at spille«. Vi skal kigge på de mekanismer, der giver et ønske om at spille mere og mere – herunder bonusstørrelser og loot boxes – og så skal der mange flere penge og ressourcer til håndhævning af den eksisterende lovgivning og behandling af dem, der er ramt af ludomani.