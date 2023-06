Er der da slet ingen, der har fået den tanke, at det hele er orkestreret af Kreml? Nu er Prigozjin sendt til Belarus (for at forberede, at hans lejesvende kommer senere). Og så er der fri adgang til Ukraine nordfra, og dermed er Kyiv udsat. Putin har igen taget alle med bukserne nede. Eller? Vi får se. Måske er der alligevel sat en stopper for en af de sidste despoter på kloden.