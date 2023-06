Sådan var det ikke, Peter Lauritsen

Når Peter Lauritsen i JP 25/6 skriver, at Annette Heick sagde fra over for min »chikane og udanske tankegang«, så er det ganske enkelt i strid med sandheden. Annette Heick sagde hverken over for mig eller i sin fortælling efterfølgende fra over for chikane og udansk tankegang. Jeg havde en lovlig politisk manifestation, hvilket Annette Heick både i situationen og efterfølgende anerkendte. Hun var blot irriteret over, at min politiske manifestation forstyrrede hendes indtægtsgivende forretning. Det forstår jeg godt, men sådan er demokratiet! Peter Lauritsen må gerne – om end i strid med sandheden – kalde min lovlige politiske virksomhed chikane og udansk tankegang, men det gjorde Annette Heick aldrig.