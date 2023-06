Hvorfor meddelte de to nu afskedigede direktører ikke regionsrådets ledelse og politikere, at man ikke kunne leve op til lovgivningen på området, men i stedet foretog en kreativ bogføring på eget initiativ. Efterfølgende har to overlæger i en af de centrale kirurgiske funktioner sagt op grundet utilfredshed med manglende sanktioner over for afdelingens leder, og senest har to direktører i regionsledelsen sagt op. Spørgsmålet er, om vi her kun har set toppen af isbjerget? Ifølge regionsformand Anders Kühnau kendte hverken han eller de øvrige 40 regionsmedlemmer noget til ledelsesproblemer og tilsidesættelse af lovgivningen på kræftområdet. Hvad fortæller det om kompetencen, samarbejdet, den gensidige tillid parterne imellem, samt at der endvidere skulle udarbejdes op til flere rapporter af eksterne parter for at afdække mulige årsager. Man kan vel næppe påstå, at det er et seriøst, professionelt og troværdigt samarbejde mellem ledelsen og regionsrådets politikere.