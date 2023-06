Hvem siger, at det altid er idioten, der lyver?

Fhv. justitsminister Søren Pind og Jim Lyngvild gik ud og forsvarede Annette Heick. Søren Pind mente ikke, hun havde formuleret sig forkert. Jim Lyngvild mente, hun burde få en medalje for personligt at have fået fjernet Paludan.

Så hendes formulering, at hun havde magt til at få fjernet ham, var retvisende? Og hun fik ham personligt fjernet? Det er godt nok mærkværdige udtalelser fra disse to kendte, når politiet har underkendt hendes udtalelse om de to busser med 10 betjente, der hældte Paludan ind i busserne. Søren Pind og Jim Lyngvild gør altså ganske som Annette Heick, som »sateme ikke lyver«, Paludan – idioten – til løgner, på trods af at ingen så eller hørte to busser eller de 10 betjente, der hældte ham ind i busserne.