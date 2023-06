Har JP misset 50 års kamp for ligeløn i Danmark?

I den ledende artikel i Jyllands-Posten 22/6 italesættes det, at Dansk Sygeplejeråd udnytter den ulykkelige sag på AUH til at føre lønkamp. Det frister mig til at spørge spydigt tilbage. Har JP misset at følge med i de seneste 50 år, hvor sygeplejersker og andre kvindedominerede fag har kæmpet for ligeløn?

Der er ingen tvivl om, at vi som sygeplejersker er stærkt påvirket af den ulykkelige og forfærdelige situation såvel patienter som pårørende på mave- og tarmkirurgiske afdeling på AUH har oplevet. Vi ved, at alle ansatte kæmper for at sikre den bedste behandling og pleje. Det er sager som denne, der ikke må ske i det danske sundhedsvæsen. Det er desværre sager som denne, vi sygeplejersker frygter at se flere af de næste år.