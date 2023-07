Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

21/07/2023 KL. 09:00

Medfører vores muligheder mental mistrivsel?

En rapport viser, at 33 pct. af den danske befolkning kan forvente at få en psykisk sygdom i deres liv, mens studier forklarer, at mental mistrivsel fortsat bliver et større problem i Danmark – særligt blandt unge. Et problem, som kan skyldes vores manglende evne til at navigere med flere muligheder end nogensinde før.