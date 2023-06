Kom nu med det klimamærke 

Danmark står over for en unik mulighed. Med et statsligt klimamærke kan vi endnu en gang vise os som foregangsland for den grønne omstilling og blive verdensførende inden for bæredygtige fødevarer. Men i stedet for at tage stilling til et klimamærke nu skal forbrugerne vente til 2025 for at kunne træffe et klimavenligt valg i køledisken.