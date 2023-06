Afgifter har taget helt overhånd på energiområdet

Nu har vi allesammen længe skullet lægge øre til, at det er krigens skyld, at naturgas, som bruges i små 400.000 hjem, er blevet så dyr, men den løgn vil ingen ende tage; ca. 6,50 kr. pr. M3 vil Evida – altså den danske stat – have, for at en husstand har mulighed for af få leveret naturgas.

Et almindeligt hus bruger ca. 1.650 m3 gas på et år, så regnestykket ser således ud: 1.650 m3 x 6,50 kr. = 10.700 kr. Udover det beløb kommer selve naturgassen, som skal tilkøbes af en af en anden leverandør.