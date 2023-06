Hvordan kan man drive servicevirksomhed i Danmark uden kundeservice?

Jeg har fået Postnords kundeservice at mærke. Jeg har en lille virksomhed og skulle sende en pakke for en kunde, som sagde til mig: »Nu skal du sende den omhyggeligt, for det er en erstatning for et smykke, som du sendte for mig for nogle år siden, som forsvandt