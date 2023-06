Hvorfor trækker psykiatrien altid det korteste strå?

Regeringen præsenterede den 23. maj en ny kræftplan og afsætter dertil 5 mia. kr. Vi synes, det er helt uacceptabelt, at det har kunnet finde sted, at kræftpatienter, som burde have været i behandling, er døde eller nu er terminalt syge pga. for lange ventelister.

Derfor glæder det os, at regeringen hurtigt udviser handling.