Det skal være svendegildernes sommer 

Lad os give mere plads til svendegilder og skabe bedre rammer for fejringen af svendebrevet. Det er i højeste grad værd at fejre. Vi markerede den nye start med Lærlingeoprørets Svendegilde på Arbejdermuseet. Festsalen blev fuld af lærlinge og deres venner, og de blev hyldet fra talerstolen, som det hører sig til. Bagefter kom en partybus og samlede deltagerne op for at tage dem med til en fantastisk fest i Københavns natteliv. Den ældste af os havde dog allerede prøvet det for en del år siden, med gode minder!

Lad det her være sommeren, hvor vi ser lige så mange forsider med 12-tals-tømreren og super-sosu’en som med superstudenten. Lad sommeren være den, hvor vi fylder den ene partybus op efter den anden med glade nyudlærte svende. Sommeren, hvor vi markerer, at vi alle er stolte over vores faglige uddannelser, som studenterne er over deres. Lad os vise det. Ikke kun med ord, men i særdeleshed med handling.