Sådan undgår man endnu et nyt system

På den her måde slipper skatteminister Jeppe Bruus for at skulle ud og bestille en dyr it-udvikler til at udvikle et nyt CO 2 -afgiftsopkrævningssystem til landbruget.

Erhvervet og politikerne undgår det tab på vekselkursen, som vi vil stå med, hvis landbruget først skal opkræves penge fra Skatteministeriet, og en administrativ instans derefter skal udbetale penge igen til udvalgte tiltag, og staten og samfundet sparer penge til forvaltning af endnu et system.

Samtidig viser Danmark en måde at bruge EU’s landbrugsstøtte på, som umiddelbart kan eksporteres til alle EU-landene. Det sidste er vigtigt for at sikre ens konkurrence mellem landene.

En vellykket klimaafgift skal i øvrigt ikke kun sænke landbrugets klimaaftryk, da det kan give større problemer på andre områder som f.eks. biodiversitet, dyrevelfærd, antibiotikaresistens og et fortsat stort træk på planetens ressourcer. Også det forhold kan politikerne tage højde for ved at bruge landbrugsstøtten som afgiftssystem.