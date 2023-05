Risikoen for terror var der ikke. Nå, ikke?

Mette Winding Top skriver i JP 16/5, at »den historie, som var anledningen til at sætte Muhammed-projektet i søen, formentlig ikke var sand«. Hendes gæt skyldes, at jeg som forfatter til ”Koranen og profeten Muhammeds liv” ikke har villet røbe navnene på tegnere, der mente, at det kunne være farligt at tegne Muhammed, og som derfor ikke