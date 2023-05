Folketinget skal have simultantolk

I sin kommentar i JP 21/5 spørger tidligere minister Mette Bock: »Hvordan kommer vi så videre?« efter Aki-Mathilda Høeghs tale på grønlandsk i Folketinget. Helt principielt synes jeg, at de grønlændere – og færinger – der ønsker at tale deres eget sprog i folketingssalen, skal have mulighed for at gøre det. Når man i Europa-Parlamentet kan tolke til 24 sprog, kan vi vel også tolke til et enkelt eller to. Pjat, vil nogen sige. Nej. For sprog er både identitet, kultur – og magt. Mette Bock giver selv svaret. Selvfølgelig skal der simultantolkes i Folketinget! Selv har jeg boet i Grønland i godt 25 år og har hele tiden haft mulighed for at følge med i Inatsisartuts (indtil 2009 Landstinget) debatter, fordi der bliver tolket, og den mulighed har mange grønlændere/færinger ikke. Dengang der var et medlem, som alene var dansksproget, blev der godt nok ballade; men problemet blev løst. Det skal det også i Folketinget, og det kan kun gå for langsomt.