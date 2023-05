Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

21/05/2023 KL. 11:30

Det gør ondt at se ligheden forsvinde fra sundhedsvæsenet, fordi politikerne ikke tør tale om at prioritere

Der er ingen vej uden om en mere grundlæggende diskussion om viljen til at prioritere i sundhedsvæsenet. Men ikke mindst politikerne er hunderædde for at gøre det. Det spærrer for varige løsninger.