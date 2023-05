Der bliver længere og længere mellem land og by. Vi skal have forbindelseslinjerne genoprettet

Et af de første budskaber, min formand, Inger Støjberg, havde med sig, da hun for snart et år siden stiftede Danmarksdemokraterne, var, at der er for lidt fokus på, at forbindelseslinjerne mellem land og by er ved at blive kappet over.

Det går den forkerte vej.

Det er ikke en selvfølge for alle at have adgang til