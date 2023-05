Forelskelsen er ovre, Støjberg

Arbejderne er nu nok knap så amourøse over for Ursula von der Leyen og Guy Verhofstadt som Peter Skaarup. De er næppe heller begejstrede for konventioner, der forhindrer Danmark i at hjemsende kriminelle indvandrere.

Jeg er med på, at Inger Støjberg trækker mange vælgere. Men det skyldes, at hun har været helt fabelagtig til at overbevise mange om, at hun er benhård på udlændingepolitikken. Det har mest udmøntet sig i snak og lagkager. Da det blev alvor med tilstrømningen i 2015, stak Støjberg hovedet i busken. Så nej, Lars Olsen, Støjberg og Skaarups demokrater bliver ikke noget folkeligt arbejderparti.