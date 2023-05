Se det i øjnene: Ulighed er roden til alt ondt

Bevares! At Jon Stephensen, Lizette Risgaard og en lang procession af medieudskammede misdædere må bøde for deres synder, skal jeg ikke beklage. De lider den tort at blive slæbt til forargelsens skafot, straffet for deres åbenlyse mangel på et moralsk kompas. De hænges ud og op foran den bestyrtede folkemængde.

Pandoras æske