Nu må det være slut med krammekultur

Det vil være en stor lettelse at gå tilbage til et håndtryk, som er en enkel og almindelig hilsen. Det kan så være, at der er nogen, der vil begynde at kritisere håndtryk, som kan være klamme, hårde, våde, for langvarige, for slappe og uønskede. Lad os se, hvad der sker, når sensible personer bliver ramt.