Drop klimapolitikken – for naturens skyld

Det ville være så befriende, om vores ledere ville indrømme, at klimapolitikken har slået fejl og skulle droppes.

Vi har behov for at erkende, at klimakrisen ej kan løses af hurtige tekniske fiks, grøn vækst eller via planøkonomiske tiltag fra politisk hold. Klimakrisen er et symptom på et overforbrug af materialer og energi.