Det har russerne altså altid gjort

Undskyld mig, men at russerne spionerer i danske farvande, er vist en gammel nyhed, der går helt tilbage til de gode, gamle koldkrigstider, og da farfar var en stor dreng. Det var jo en offentlig hemmelighed dengang, at alt, hvad der kom sejlende østfra, fra fiskefartøjer til tankskibe, havde umanerligt mange antenner og alskens radarudstyr monteret overalt på skibene. At DR med udsendelserne “Skyggekrigen” nu forsøger at afdække noget nyt fra spionfronten til vands, synes ikke så lidt komisk, al den stund at det har vi jo vidst i snart en menneskealder. Så mon ikke det bare er Danmark, der har sovet i timen, mens russerne i årevis har “fisket” informationer frem fra vort land, mens vi vendte den anden kind til?