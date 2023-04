Solcelle-ejere bliver bedraget

Er der nogen, der kan forklare en almindelig, naiv pensionist, hvordan Energinet kan blive ved med at forringe aftalen om afregning for små solcelleanlæg?

Jeg investerede 110.000 kr. i 2010 til solceller på taget, fordi jeg kunne se, at min egen produktion kunne dække vores normale forbrug. Det gik rigtig godt i to år. Så blev den stort opreklamerede aftale brudt. Nu kunne vi højst får 60 øre pr. kWh. Og afregning time for time. Sidste nyt er nu øjeblikkelig afregning og betaling for at bruge elnettet, så vi intet får for at have brugt 110.000 kr. på grøn omstilling. Jeg har sidste år lavet præcis de kWh, jeg har brug for. Nu skal jeg så betale 3.900 kr., fordi jeg har fået mere end 60 øre pr. kWh. Der bliver lavet milliarder på strømprisen, men vi må ikke engang lave til vores eget forbrug. Jeg ville hellere have 110.000 kr. stående på min pension end på taget. Politikernes store ambitioner om grøn omstilling giver jeg ikke fem flade øre for, når de ikke engang kan holde en aftale over for den almindelige borger, som prøver at gøre en lille indsats, men nu må betale dyrt for.