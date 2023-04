Var det virkelig ofrenes skyld?

Vi mener ikke, at det er nødvendigt eller passende i den her kontekst at svare på de mange forudindtagede og falske anklager, der rettes i den nævnte kommentar, men vi vil gerne give den objektive læser nogle få fakta om vores tro.

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at det at blive et Jehovas vidne er et frit og velinformeret valg. Jehovas Vidner respekterer hver enkelts frie ret og vilje til at vælge, om han eller hun vil leve sit liv i overensstemmelse med Bibelens principper. Trossamfundet presser ikke nogen, heller ikke deres børn, til at blive eller forblive et af Jehovas vidner.

Derudover er det i overensstemmelse med artikel 9 og 11 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og gældende retspraksis for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, et helt grundlæggende princip for menneskerettigheder, at den eneste autoritative kilde til information om et trossamfunds religion og praksis er trossamfundet selv.

Det er helt naturligt at tænke over, hvorfor sådan en forfærdelig hændelse kan finde sted, men fokus på gerningsmanden kan gøre det ekstra hårdt for ofrene, fordi »de ofte føler sig usynlige«, siger Monika Schorn, der leder arbejdet i organisationen Weisse Ring i Hamborg, som hjælper ofre for kriminelle handlinger.