Nedsat hastighed sparer liv

Flere borgmestre beder nu om hastighedsnedsættelse på motorveje. Trafikstøj påfører nemlig ifølge Miljøministeriet nedsat livskvalitet i form af for højt blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og diabetes samt skønnet 800-2.200 hospitalsindlæggelser på landsplan om året. Vejstøj vurderes endvidere som årsag til 200-500 for tidlige dødsfald om året. Altså flere end dræbte i trafikken. 80/90 km/t. vil sænke støjen markant og derfor spare liv. På den baggrund er udtalelser i JP 15/4 og fra bl.a. fynske politikere om, at det ikke dur at sætte farten ned, stærkt overraskende og en helt uforståelig prioritering af hastighed på bekostning af borgernes helbred.