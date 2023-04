Drop dæmoniseringen af arbejdet i indfødsretsudvalg: Der er ingen, der overtræder grundloven

Den 7. april havde Enhedslistens gruppeformand og indfødsretsordfører, Peder Hvelplund, et debatindlæg i denne avis, hvor han anklager sine kollegaer i Indfødsretsudvalget for at bryde handicapkonventionen. I samme ombæring lyder det, som om han foreslår, at hvis bare man har en lægeerklæring, skal man kunne få dispensation fra flere af