Theresa Scavenius, MF for Alternativet, kører i disse dage en kampagne, hvor hun anklager landets lovgivende forsamling for at have et demokratisk problem. Det skal for eksempel bunde i, at hendes demokratisk valgte kollegaer ikke umiddelbart vil handle, som Scavenius ønsker, i forbindelse med offentliggørelsen af en klimarapport.