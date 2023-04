Medierne fravælger borgerlig politik

Da Pape under valgkampen nævnte, at han stillede op som statsministerkandidat, blev der straks fundet en sag frem om fejltagelser i hans ministertid for flere år siden. Under valgkampen fik Mette Frederiksen ikke på samme måde stillet spørgsmål om minksagen. Men da Pape og Jacob Ellemann ville gøre opmærksom på skævvridningen, så blev de straks latterliggjort af det samlede pressekorps. Den aktivistiske fjerde statsmagt har en klar vinkel på, hvem de ønsker at promovere, og hvem de ønsker at afsløre.

Hvis medierne ønskede, at blå politik blev mere synlig, så kunne de bare give borgerlige politikere mere tid og plads i aviser og tv. Sandheden er, at det ønsker de ikke, men de har samtidig den frækhed at give de borgerlige politikere skylden for, at det ikke sker.