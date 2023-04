Europa bør sikre asyl for LGBT-russere

For 10 år siden vedtog Rusland den famøse lov imod såkaldt ”homoseksuel propaganda”. Hvilket blev starten på et langt mareridt for russiske LGBT-personer. Siden er der sluppet historier ud om homoseksuelle, der bliver truet, tæsket og sågar myrdet, uden at politiet tager det alvorligt. Den 24. november sidste år vedtog det russiske parlament en lov, der gør det ulovligt at nævne homoseksualitet, transseksualitet og andre LGBT-relaterede emner, uden at man tager afstand fra det. Den stramme kurs bliver brugt af de russiske politikere som et hadefuldt samlingspunkt for deres hovedsageligt homofobiske befolkning. Putin har kaldt homoseksuelle og transpersoners rettigheder i Europa for noget, der nærmer sig »direkte satanisme«. Den danske regering og de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet bør arbejde for at sikre ret til asyl for homoseksuelle russere. Vi bør yde en europæisk indsats for at beskytte de russiske seksuelle minoriteter.