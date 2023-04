Plant skov i stedet for at sænke fart

Da motorvejene blev anlagt, lå de uden for byen, men byen voksede på grund af den. Så man byggede nærmere motorvejen. Det betød endnu flere biler og dermed mere støj. Nu vil de mennesker, som bor ved motorvejen, have mindre støj. Så løsningen for de mennesker, som selv har valgt at bo der, er, at hastigheden skal ned, og at der skal laves støjværn. Problemet er, at der bygges tæt ved motorvejen i stedet for at anlægge fredede grønne områder med skov langs motorvejen. Høje gamle træer virker støjdæmpende og renser luften for bilos.