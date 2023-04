Vi må ikke glemme Malawi nu, hvor stormen har lagt sig

Selvom de lokale indbyggere får viden om, hvordan de skal forebygge og håndtere en oversvømmelse, kræver det ressourcer at tilpasse ens hjem og hverdag. Ressourcer, der er svære at spare sammen, når man igen og igen mister sit hjem, ejendele og afgrøder til oversvømmelser efter cykloner som Freddy. Den tilpasning kræver, at donorerne støtter befolkningen, når stormen har lagt sig. Men det kræver også nye måder at finansiere hjælp på. En model, vi i Røde Kors er ved at udvikle, er muligheden for at forsikre befolkningen, så de modtager hurtig og tilstrækkelig hjælp, når katastrofen rammer.

Malawi er lige nu også ramt af det værste koleraudbrud nogensinde registreret i landet. Over 57.000 er smittet, og flere end 1.700 har mistet livet. Oversvømmelserne gør det svært for mange familier at få adgang til rent drikkevand og behandling. Derfor vil naturkatastrofen eskalere sundhedskatastrofen.