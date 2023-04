Udlændingelov skal bundvendes

En tak til JP for igen 10/4 at tage et kontroversielt emne op – og igen at give politikerne et wakeupcall. JP oplyser, at 93 pct. af Udlændingestyrelsens beslutninger om udvisning af personer blev omgjort af Flygtningenævnet i 2022. Udlændingestyrelsen er etableret under ministeriet for udlændinge/integration og er dermed underlagt en minister.