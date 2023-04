Der er kortslutning i andelstanken

NRGi har fremlagt et regnskabsforslag, der viser et overskud på 8,9 mia. kr. NRGi ejes af 230.000 andelshavere, og foreningens vedtægter siger blandt andet: »Selskabets energiforsyningsvirksomhed skal udøves på en driftssikker og effektiv måde med det formål at sikre energiforsyning af kunderne til konkurrencedygtige priser, men tillige således at samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn tilgodeses.« Det kan kun betyde, at overskuddet skal udloddes til andelshaverne, der så i gennemsnit kan imødese en udbetaling på 38.695 kr. hver. Eller er hele kagen fordelt på direktionen og elkøbmændene? Svar udbedes, hvis der skulle være et anstændigt menneske i ledelsen, der ser sig i stand til at svare.