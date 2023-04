Danske pensionsselskaber har fravalgt at investere i våbenindustri. Er det ikke muligt at udvælge selskaber, som kun producerer til Nato? Grundlæggende er det et spørgsmål om at sikre vores frihed. Det er skuffende, at pensionsselskaberne accepterer et – sandsynligvis – mindre afkast og samtidig nedprioriterer det vigtigste af alt: vores demokrati og frihed.