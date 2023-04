Mener du virkelig det, Carl-Johan Dalgaard?

Mens inflationen raser, og borgerne på overførselsindkomst har meget svært ved at få økonomien til at hænge sammen, gik overvismand Carl-Johan Dalgaard i medierne med meldingen om, at man ikke kan fremrykke reguleringen af overførselsindkomster – som nu reguleres med to års forskydning i forhold til lønregulering på arbejdsmarkedet – til regulering samtidig med ikrafttrædelse af reguleringerne på arbejdsmarkedet, altså regulering nu. Overvismandens begrundelse var, at det ville få »næsten katastrofal« påvirkning af økonomien i form af stigende inflation.