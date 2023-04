Få lukket luften ud af fodboldens korruption

Forleden blev Gianni Infantino genvalgt som Fifa-præsident. Som eneste kandidat … Siden 2016 har Infantino været ramt af mediernes negative spotlys. Senest i november, da VM i fodbold blev afholdt i Qatar! Qatar, som ikke engang havde et landshold. Qatar, som blev nødt til at byggede otte fodboldstadioner ved hjælp af migranter, som arbejdede under slavelignende vilkår. Det er jo tydeligt at se, at Fifa er korrupt, når olierige lande får lov til at holde VM i stedet for lande, som faktisk elsker fodboldsporten for, hvad den er.