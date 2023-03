Karakterer er blevet det nye fake news

Derudover er det stadigvæk upræcist. Så mit forslag er: Hvorfor ikke bare få den ændret? Man kan sammenligne den nuværende 12-skala med 13-skalaen. Den gamle 13-skala havde karakteren 9 og 8 svarende til det nuværende 7-tal.

Tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers sagde i 2019, at det var på tide at få skalaen ændret af præcis samme årsag. Men over fire år senere er der endnu ikke sket noget. Der var nok en grund til, at 13-skalaen ikke virkede, men det gør 7-trinsskalaen i hvert fald heller ikke. Derfor er det mit håb, at der vil blive gjort noget ved dette, så jeg og mange andre ikke skal føle sig snydt over at blive bedømt forkert.