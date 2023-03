Grundloven garanterer partihopperi

Der har i den seneste tid været megen harceleren over mange partiskift i nyere dansk politik. Grundlovens § 56 siger, at folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere. Denne paragraf tillader folketingsmedlemmer partiskift. Historien har vist, at partiledere kan udvikle sig i en uheldig retning, Tyskland i 1930’erne og Donald Trump efter det seneste præsidentvalg. Heldigvis har vi ikke set tilsvarende ekstreme udviklinger i dansk politik. Alligevel mener jeg, at vi skal værne om, at vores grundlov gør det muligt for folketingsmedlemmer at forlade et parti, hvis partiet kommer ind i en udvikling, der strider mod deres overbevisning.