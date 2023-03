Vi regeres af et geni

Før valget i 2022 slog Jakob Ellemann og Lars Løkke fast, at Mette Frederiksen skulle stå til ansvar for minkskandalen, og at de aldrig ville pege på hende som statsminister. Genistregen var at tage dem med i regeringen. Venstre er allerede ved at blive kvalt; derefter kommer turen til Moderaterne, der dog nok er lidt mere spegede. Alle de, der havde fået påtaler i minksagen, er nu pludselig ansvarsfrie med et pennestrøg. Trylle-Rylle! Det er genialt det der!

Spørgsmålet er, om vi kan være bekendt at holde et sådant geni for os selv? Der må være større opgaver for hende. Det kunne for eksempel være FN eller EU.