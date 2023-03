Det har ledt chefredaktøren frem til den tanke, at hun må have misforstået alt og derfor mener at leve i et samfund, hvor politikere og embedsmænd hverken står politisk eller retligt til ansvar for fejl og mangler i embedsførelsen. Det må være en forfærdelig følelse at gå rundt med, som dog heldigvis er helt ubegrundet. For hvis chefredaktøren tænker lidt tilbage, så førte fejlene i minksagen faktisk til, at der blev pålagt regeringen et politisk ansvar, der tvang den fra magten.

Om den retlige side af sagen – ja, så er problemet ikke, at Danmark er ophørt med at være en retsstat, men ganske enkelt, at JP’s chefredaktion i minksagen har sat lighedstegn mellem egne holdninger og retsgrundlaget.