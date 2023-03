Kritik af møller i nærheden af kirker er skudt over mål

I en artikel i JP 18/3 kritiserer tidl. kgl. bygningsinspektør Niels Vium de nye regler for installation af vindmøller/solceller m.m. i det åbne land, blandt andet i nærheden af kirker. Han siger, at disse regler er udtryk for vores kulturs forfald.

Nu tror jeg nok, at Niels Vium giver udtryk for et synspunkt fremsat fra sin egen isolerede interesseverden.