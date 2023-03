Jeg har sjældent hørt en så dårlig undskyldning for ikke at have vist rettidig omhu, som da lægefaglig direktør ved Aarhus Universitetshospital Claus Thomsen blev interviewet til P1 Morgen 20/3.

Han synes selv, han havde gjort alt, hvad der var muligt, for at ventelisten ikke voksede på operationer for tyktarmskræft, men forgæves.