Tak for klar tale, Maria Reumert Gjerding

Endelig er Danmarks Naturfredningsforening kommet på banen for at forsvare danske naturværdier over for truslen fra en række havvindmølleprojekter, som forskellige energiselskaber og ”developers” har foreslået under den såkaldte åben dør-ordning. Vi kan som borgere kun være enige med Maria R. Gjerding, når hun skriver, at der skal »skrues op for de statslige, velplanlagte og økonomisk fornuftige udbud af havvind«, så vi kan slippe for de naturødelæggende kæmpehavvindmøller tæt på kysten.