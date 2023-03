Jeg vil ikke se natur gennem et ulvehegn

Den med, at ulven er et nødvendigt top-rovdyr i naturen, holder ikke en meter. Jægerne holder antallet af rådyr og krondyr nede. Mange jægere ville gerne have en længere jagtsæson og skyde flere dyr. Jægerne skyder villigt de syge og svage dyr og holder dermed bestandene sunde. Jægerne har holdt hjortebestandene sunde i 200 år. Ulvenes bestandspleje er overflødig. Min naturoplevelse skal ikke ses gennem et ulvehegn.