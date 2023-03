20 år efter invasionen af Irak: Var det det værd?

Den 19. marts er det 20 år siden, USA invaderede Irak. Begrundelsen var ønsket om at fjerne Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben, sikre, at al-Qaeda og andre terrororganisationer ikke fik fodfæste i regionen, og sørge for, at ”det nye Irak” ville blive en mønsterstat for demokratisk udvikling i Mellemøsten. Men sådan skulle det ikke gå: