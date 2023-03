Jeg forstår ikke abstrakt kunst

Sagen mod provokunstner Ibi-Pippi Orup Hedegård fortjener opmærksomhed. Jeg sagde engang til en kunstmaler, at det er kunstnerens opgave at blive forstået, og at han ikke bare kunne kræve det af beskueren. Det kunne han ikke lide at høre.

Asger Jorn er vel en af de kunstnere, som stiller de allerstørste krav til beskuerne for at forstå hans malerier som givende kunst. Ja, undskyld. Jeg klarer det ikke. Jeg må vælge: Skal jeg bekende, at jeg bare ikke forstår kunsten, eller skal jeg antage, at det er en slags intellektuel svindel? Jeg hælder mest til det sidste. Hæslig er ”Den Foruroligende Ælling” påmalet et nydeligt stemningsbillede af en ukendt kunstner. Provokunstneren Ibi-Pippi gjorde med sin sabotage det omtalte maleri mere kendt og øgede maleriets værdi betydeligt.