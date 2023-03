Fem stjerner til Lillelund og Jalving

I JP 4/3 skriver Søren Storm: »De to vægtigste grunde til at holde Jyllands-Posten hedder Mikael Jalving og Niels Lillelund.« Jeg kan kun give ham ret. Med al respekt for JP’s øvrige læseværdige skribenter er Niels Lillelunds “Verdens gang” og Mikael Jalvings “Frontalt” i Jyllands-Postens søndagsudgave abonnementets pris værd. Ikke noget med slesk politisk korrekthed her. Med en imponerende hukommelse og viden hudfletter de to skribenter – på hver deres måde – den progressive del af kulturelitens hykleriske og naive knæfald for islam samt dens medløberi, når det gælder den omsiggribende wokeisme, som efterhånden er ved at dræbe al sund fornuft i debatten.