10-trinsguide: Sådan undskylder du

2. Når du har slettet denne del, stryger du muligvis fluks videre og undskylder for, at andre har “følt”, at de har oplevet noget. Du er måske endda ked af, at de føler, de har haft de oplevelser. Det ser overhovedet ikke lige så sejt ud, som du tror. Langt de fleste af os er godt klar over, at det ikke er noget, de føler, de har oplevet. Men hændelser, der rent faktisk har fundet sted. Og som du står bag.