Giv behandlerne magten tilbage fra bureaukraterne

Det var den dårligste løsning, de kunne vælge, og som hjælpere valgte de regelrytterne blandt læger og sygeplejersker. De dygtige klinikere blev kørt ud på et sidespor, og da politikerne samtidig indførte new public management, rullede hele miseren.

Vi ved nu, at new public management er en kæmpe tidsforbruger, der skaber teknokrati og stress. New public management er dertil umætteligt, og uanset hvor mange nye der ansættes, vil det ikke være nok.

Giv styringen tilbage til de klinisk dygtige fagfolk, og lad dem nedlægge new public management. Først da vil vi igen blive blandt de tre bedste sygehusvæsener i verden. Nok et utopisk ønske, der bl.a. kræver, at alle jurister erstattes af bogholdere som tidligere, og sygdomsbehandlerne igen er dem, der har magten over sygdomsbehandling.