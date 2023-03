Gør noget ved cykelstiernes lastbiler

Bilerne har normalt plads til at holde afstand, men cykelstiernes bredde tillader sjældent ladcyklerne at holde en betryggende afstand eller snarere afstand overhovedet. Som cyklist tilgodeser man miljøet og folkesundheden. Dilemmaet er, om det er værd at risikere liv og lemmer for sagen. Ladcykler kan næppe forbydes, men noget må der vel kunne gøres: overhaling forbudt på cykelstien, reduceret maksimal bredde af ladcykler, reduceret maksimal hastighed på elcykler, generel hastighedsgrænse på cykelstierne etc.